В Крыму назначили нового ответственного за межнациональную повестку

Симферополь, , 10:34 — REGNUM Депутаты крымского парламента избрали на должность вице-спикера Эдипа Гафарова, который занимал с 2014 года пост главы парламентского комитета по межнациональным отношениям. Соответствующее решение принято 30 июля на внеочередном заседании Госсовета РК.

Кандидатуру Эдипа Гафарова поддержали 54 из 56 присутствующих депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2018 года в разговоре с журналистами Ремзи Ильясов отметил, что вопрос предоставления квот крымским татарам в органах власти Крыма, как это было в украинские годы, вновь нуждается в обсуждении. 23 июля он подал заявление об отставке по собственному желанию.

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