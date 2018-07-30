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В Крыму назначили нового ответственного за межнациональную повестку

Политика

Место Ремзи Ильясова в Госсовете Республики Крым занял Эдип Гафаров

В Крыму назначили нового ответственного за межнациональную повестку
Марина Каширская © ИА REGNUM
Крым

Симферополь, 30 июля 2018, 10:34 — REGNUM  Депутаты крымского парламента избрали на должность вице-спикера Эдипа Гафарова, который занимал с 2014 года пост главы парламентского комитета по межнациональным отношениям. Соответствующее решение принято 30 июля на внеочередном заседании Госсовета РК.

Кандидатуру Эдипа Гафарова поддержали 54 из 56 присутствующих депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2018 года в разговоре с журналистами Ремзи Ильясов отметил, что вопрос предоставления квот крымским татарам в органах власти Крыма, как это было в украинские годы, вновь нуждается в обсуждении. 23 июля он подал заявление об отставке по собственному желанию.

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