Второй в Китае Международный арбитражный суд начал работу в провинции Санья

Санья, Китай, , 10:34 — REGNUM Международный арбитражный суд 29 июля начал работу в островной провинции Хайнань на самом юге Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Хайнаньский суд международного арбитража стал вторым после Шэньчжэньского и появился спустя три с половиной месяца после принятия решения о создании на Хайнань зоны свободной торговли.

Глава Хайнаньской арбитражной комиссии Ши Вэнь заявил, что не менее, чем треть членов судебного совета будут иностранцами, дабы завоевать доверие, а также веру в независимость и справедливости нового органа. Хайнаньский суд организует два центра: один по морскому арбитражу, а другой — по финансовому арбитражу.

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Как сообщало ИА REGNUM, провинция Хайнань планирует привлечь 200 тыс. талантливых людей в различных областях уже до 2020 года и один миллион к 2025 году в рамках плана действий по созданию свободной экономической зоны, направленной на форсированное развитие экономики островной провинции.

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