Понедельник, 30 Июля 2018 года
11:31:54 МСК

Второй в Китае Международный арбитражный суд начал работу в провинции Санья

Политика

Глава Хайнаньской арбитражной комиссии Ши Вэнь заявил, что не менее, чем треть членов судебного совета будут иностранцами, дабы завоевать доверие международного бизнеса

Санья, Китай, 30 июля 2018, 10:34 — REGNUM  Международный арбитражный суд 29 июля начал работу в островной провинции Хайнань на самом юге Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Хайнаньский суд международного арбитража стал вторым после Шэньчжэньского и появился спустя три с половиной месяца после принятия решения о создании на Хайнань зоны свободной торговли.

Глава Хайнаньской арбитражной комиссии Ши Вэнь заявил, что не менее, чем треть членов судебного совета будут иностранцами, дабы завоевать доверие, а также веру в независимость и справедливости нового органа. Хайнаньский суд организует два центра: один по морскому арбитражу, а другой — по финансовому арбитражу.

Читайте также: На китайском острове Хайнань появится зона свободной торговли

Как сообщало ИА REGNUM, провинция Хайнань планирует привлечь 200 тыс. талантливых людей в различных областях уже до 2020 года и один миллион к 2025 году в рамках плана действий по созданию свободной экономической зоны, направленной на форсированное развитие экономики островной провинции.

Читайте ранее в этом сюжете: Хайнань ищет таланты: островная провинция Китая на пути к свободному порту

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судебная система
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить