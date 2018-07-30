Власти Индии исключили 4 млн человек из списков на получение гражданства

Нью-Дели, , 10:34 — REGNUM Власти Индии исключили из числа людей, предназначенных к получению гражданства, 4 млн человек, сообщает 30 июля Reuters.

Причиной подобного решения стало отсутствие необходимых документов у жителей граничащего с Бангладеш штата Ассам. В Нью-Дели обеспокоены возможностью проникновения на территорию нелегальных мигрантов.

Напомним, в начале 1970-х годов во время войны за независимость Бангладеш от Пакистана многие люди бежали от преследований в Индию, где и проживают с тех пор.

Для получения индийского гражданства жителям региона необходимо предъявить документы, подтверждающие факт их проживания в государстве ранее 24 марта 1971 года.

Заявки на получение гражданства подали свыше 30 млн человек, 4 млн 7 тыс. 707 человек были исключены из списка.

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