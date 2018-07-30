Четверо грузинских военных в Афганистане подозреваются в воровстве

Тбилиси, , 10:15 — REGNUM В краже товаров с торгового объекта на авиабазе Баграм в Афганистане подозреваются и 4 грузинских военнослужащих, в связи с чем министерство обороны Грузии распространило специальное заявление и осудило вероятное преступление. Данный факт расследует военная полиция США.

«По первоначальной информации американской стороны, в фактах воровства, совершенных в разное время, участвовали представители дислоцированных в Афганистане международных сил из разных стран, в том числе четверо грузинских военнослужащих. В последний период, по предварительной информации, в результате кражи товаров торговому объекту в Афганистане нанесен ущерб в размере до $3600. Министерство обороны Грузии тесно сотрудничает с американской стороной. Сразу же после получения материалов дела военная полиция Вооруженных сил Грузии установит фактические обстоятельства и предоставит обществу больше информации. Преступники будут наказаны в соответствии с законом», — говорится в заявлении министерства обороны.

При этом оборонное ведомство подчеркивает, что подобный печальный факт не носит систематического характера и «был болезненно воспринят как командованием грузинского контингента в Афганистане, так и личным составом».

По заявлению министерства обороны, отдельные действия отдельных военнослужащих нельзя отождествлять со всем грузинским миротворческим контингентом, тем более, что «самоотверженность и авторитет грузинских миротворцев признаны и по достоинству оценены мировым сообществом».

В оборонном ведомстве заинтересованы в расследовании деталей этого преступления, установлении виновников и предотвращении подобных фактов в дальнейшем, говорится в заявлении.