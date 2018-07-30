Сенаторы США зачитывают открытое письмо мигрантов с мольбой о помощи

Остин, США, , 10:25 — REGNUM О своем присоединении к числу сенаторов, которые построчно зачитывают вслух открытое письмо родителей-мигрантов, разделенных с детьми, сообщила и сенатор Пэтти Мюррэй. В своем твиттере 30 июля сенатор пишет:

«Присоединяюсь к моим демократическим коллегам, которые дают голос 54 родителям-мигрантов, которые написали открытое письмо, умоляя помочь им воссоединиться со своими детьми. Семьи принадлежат друг другу».

Сенатор приводит также видеообращение от своих коллег. В письме, обращенном к американскому обществу, говорится:

«Пожалуйста, помогите нам, мы отчаявшиеся родители. Мы не преступники, но нам нужна ваша помощь. Мы приехали в страну, чтобы спасти жизни своих детей, и не были подготовлены к тому кошмару, с которым здесь столкнемся. Правительство США обманом похитило наших детей и не дало нам даже возможности попрощаться. Уже прошло больше месяца, а нам многого не рассказывают о наших детях. Они живут с чужими людьми. Нам сказали, что некоторые дети живут с новыми семьями. Каждый день еще болезненнее, чем предыдущий. Многие из нас говорили со своими детьми только один раз, а когда у нас был шанс поговорить с ними (что очень сложно, потому что соцработник никогда не отвечает), дети плакали и не узнавали наши голоса, Они чувствуют себя заброшенными и нелюбимыми. Это заставляет нас чувствовать себя живыми мертвецами.

Даже при всей этой травме, кошмаре, мучении и боли, которые это правительство наложило на нас и наших детей, мы все еще должны воевать за свое убежище. Но правительство не дает нам возможности бороться за свои дела, а судьи — не дают возможности говорить. Чиновник отрицает почти все случаи, как и судьи. Они не дают нам возможности объяснить, почему мы приехали сюда.

Мы чувствуем, как на нас давят, чтобы мы подписались под своей депортацией как быстрым средством для воссоединения с детьми, и из этого кошмара нет выхода, потому что чиновники и судьи против нас. Пожалуйста, помогите нам и принесите в Техас справедливость».

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп заявил о готовности остановить работу правительства в случае нежелания представителей американской Демократической партии проголосовать за безопасность границ, которая включает в себя строительство стены.