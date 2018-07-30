В российских школах не хватает учителей математики и русского языка – ОНФ

Москва, , 10:01 — REGNUM Проведенный в российских школах мониторинг зарплат и нагрузки учителей показал, что образовательные учреждения испытывают острую нехватку преподавателей математики, иностранного и русского языков и специалистов по начальному образованию, передает 30 июля РБК со ссылкой на результаты исследования Общероссийского народного фронта (ОНФ) и фонда «Национальные ресурсы образования».

Опрос 3110 педагогов общего образования проводился в 82 регионах России с 9 мая по 10 июня 2018 года. 44% опрошенных сообщили о нехватке учителей математики, 39% — учителей по иностранным языкам, 30% — учителей русского языка и литературы. В совокупности о нехватке учителей в средней школе сообщили 48% респондентов.

Полученные результаты прокомментировала заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина. По ее словам, педагоги покидают школу, потому что не выдерживают высоких нагрузок и получают низкую зарплату.

Отмечается, что полученные результаты опроса будут переданы в Министерство просвещения РФ. Добавим, что в 2017 году министр просвещения России Ольга Васильева, возглавлявшая тогда Министерство образования и науки, сообщала о том, что потребность в учителях составляет примерно 1%.

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