Для предупреждения пожаров в Якутии организуют видеонаблюдение за лесами

Якутск, , 09:46 — REGNUM В Якутии прорабатывается вопрос, как сделать поступление информации о возгораниях в лесах как можно более оперативным. О том, как республика вынуждена решать проблемы лесных пожаров окольным путём при отсутствии возможности действовать напрямую, рассказал премьер-министр региона Владимир Солодов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Полномочия по тушению лесных пожаров переданы на региональный уровень, а финансирование крайне недостаточно, — констатировал он в интервью газете «Якутск Вечерний». — В Якутии на гектар эксплуатационных лесов бюджетом РФ выделяется 4,5 рубля. В некоторых других регионах это значение достигает 20 рублей. То есть прямо решить задачу тушения лесных пожаров мы не можем. На наших просторах организовать патрулирование — никакого своего бюджета не хватит».

В связи с недостаточностью финансирования на борьбу с огнём власти региона намерены внедрить новую систему мониторинга возгораний. Информацию о пожарах руководство республики намерено получать из трёх основных источников — с космических спутников, от населения и с камер видеонаблюдение, которые собираются установить на вышках и других объектах.

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«Всё это будет собираться в одной системе, и максимально быстро приниматься решение. Если возгорание недалеко от населенного пункта или дороги, туда направляем наземную службу. Если труднодоступная зона, беспилотники или самолёты и вертолёты малой авиации вылетают туда, сбрасывают в очаг условно гранату или баллон, распыляющие специальную смесь для тушения огня. Технически сейчас этот вопрос прорабатывается. Но так все будет выглядеть, если объяснять по-простому», — пояснил Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 30 июля, огнём охвачена территория лесов республики площадью 1,3 млн га. Тушат из них только 38,5 тыс. га, а остальные возгорания — на территории, которая квалифицируется законами РФ как отдалённая от населённых пунктов и труднодоступная.

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На выездном заседании правительства республики по пожарной безопасности в очередной раз было констатировано, что финансирования, сил и средств на тушение лесов региона катастрофически не хватает. 80% лесопожарной техники изношено практически полностью, а перед населением и юрлицами, задействованными в тушении огня, — огромные долги, в том числе за работы в 2017 году.