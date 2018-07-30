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Экс-глава фискальной службы Украины захотел стать президентом

Политика

Чиновника ранее уволили за двойное гражданство

Киев, 30 июля 2018, 09:43 — REGNUM  Бывший глава государственной фискальной службы (ГФС) Украины Роман Насиров заявил 29 июля о намерении стать президентом Украины, сообщают «Украинские новости».

По словам Насирова, он постарается, чтобы выиграть на президентских выборах в 2019 году. Экс-глава ГФС подчеркнул, что у него нет ни венгерского, ни британского гражданства, и что его рано или поздно освободят из-под следствия. На данный момент Насиров носит электронный браслет.

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Напомним, в январе 2018 года Насирова уволили за двойное гражданство: украинское, венгерское и британское, о чем сообщили в специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). При этом СМИ отмечали, что у главы минздрава Украины Надежды Супрун есть американское гражданство, но ее не увольняют.

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