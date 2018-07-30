Скоро выборы: латвийскому депутату Кирштейнсу нужна русофобия

Москва, , 09:37 — REGNUM Депутату сейма Латвии Александру Кирштейнсу нужно продержаться до выборов в парламент страны, поэтому его русофобские заявления продолжатся, считает заместитель главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский.

Ранее депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс в своем Twitter заявил, что для прекращения военных конфликтов необходимо «раздробить Россию» на несколько частей. Он считает, что такая мера якобы принесёт мир и спокойствие в Латвию и европейские страны.

Если не ругаться, а сказать по делу, то в Латвии 6 октября 2018 года состоятся выборы в сейм страны. Партия депутата сейма Латвии Александра Кирштейнса сейчас одна из быстрорастущих с точки зрения электората, и она уже обошла известных русофобов — Национальное объединение «Всё для Латвии!» — «Отечеству и свободе/ДННЛ.

Это объединение инициирует все русофобские инициативы в Сейме. Чтобы дальше закрепить свой успех, Кирштейнс будет продолжать отнимать электорат такими заявлениями.

Ему нужно продержаться до октября, партия новая, а в Латвии существует традиция, что новые партии умудряются получать второе либо третье место. Поэтому сейчас от этого политика можно ждать немало ярких заявлений, вплоть до якобы бомбардировки атомными бомбами.

Что касается реальных угроз расчленения России, то стоит понимать реальное место Латвии. А для этого достаточно посмотреть на карту — угроза не то что ничтожна, ее просто не существует.

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