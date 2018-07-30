Жестокая и некомпетентная — сенатор высказался об администрации Трампа

Вашингтон, , 09:32 — REGNUM Практику миграционной политики США сенатор Дик Дурбин считает следствием жесткости и некомпетентности государственного руководства. Сенатор прокомментировал сообщение издания Washingtin Post о том, что для обозначения более чем 2600 детей мигрантов, разлученных с родителями, был введен термин «удаленные семейные единицы» (в дополнение к терминам «семейная единица» и «иностранные дети без сопровождения», то есть прибывшие без родителей).

«Сочетание жестокости и некомпетентности со стороны администрации Трампа довело нас до этого дня, — пишет Дурбин в своем твиттере, — привело нас к этому дню. Теперь они должны воссоединить 711 «удаленных» детей, которые по-прежнему отделены от своих родителей. Мы не успокоимся, пока они этого не сделают».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп назвал американские законы о миграционной политике «самыми тупыми в мире», для исправления которых Конгрессу нужно принять меры. Вместе с тем Трамп призвал понять, что незаконное пересечение границы США чревато последствиями независимо от наличия или отсутствия у нарушителя детей.