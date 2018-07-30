60-летие дипотношений между Индонезией и Японией отметили в Токио

Токио, , 09:26 — REGNUM 60-летие индонезийско-японских дипотношений отметили в Токио на фестивале Индонезии-2018, сообщает Antaranews.

В общей сложности на фестивале представлено 28 выставочных стендов, которые демонстрируют разнообразие индонезийской культуры. Начиная с кофе, ремесел, традиционных игрушек и заканчивая танцами, музыкой, типичной кухней.

Индонезийско-японские дипломатические отношения были установлены 20 января 1958 года.

«60 лет назад, если быть точным, в 1958 году, мой дед — президент Сукарно установил дипотношения с японским правительством», — заявила министр-координатор по вопросам человеческого развития и культуры Пуан Махарани, которая посетила фестиваль вместе со своей матерью, пятым президентом Индонезии Мегавати Сукарнопутри.

В экономической сфере Япония является вторым по величине инвестором в Индонезии и одним из основных торговых партнеров. Около 1800 японских компаний работают в Индонезии и способствуют повышению конкурентоспособности и развитию экономики страны.

Стороны укрепляют сотрудничество в различных областях, причем не только в экономической и политической, но и в социальной, культурной, здравоохранении и образовании.

По словам Пуан Махарани, тесное сотрудничество между Индонезией и Японией также поддерживается межгосударственными связями с общественностью.

«Дружба, которая была создана, продолжает расти не только между странами, но продолжает развиваться среди людей», — заявила Пуан Махарани.

В ходе Второй мировой войны Индонезия попала под японскую оккупацию, которая длилась с 9 марта 1942 года по 17 августа 1945 года. На момент оккупации Индонезия являлась колониальным владением Нидерландов.