Нового вице-премьера Дагестана пригласили из Минэкономики РФ

Махачкала, , 09:18 — REGNUM У премьер-министра Дагестана появился новый заместитель. Руководитель региона Владимир Васильев назначил на должность исполняющего обязанности заместителя главы правительства Гаджимагомеда Гусейнова. Указ об этом опубликован 28 июля на официальном сайте главы республики.

Новый заместитель председателя правительства ранее возглавлял департамент бюджетной политики в отраслях экономики министерства финансов России.

О Гаджимагомеде Гусейнове известно, что он уроженец города Махачкалы, ему 41 год. Окончил Дагестанский государственный университет по специальности «Мировая экономика» и аспирантуру Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. В Министерстве финансов РФ работает с 2001 года. С 2016 года занимал должность директора департамента бюджетной политики в отраслях экономики.

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Напомним, 4 июля был отправлен в отставку вице-премьер Дагестана Рамазан Алиев. В отношении него возбуждено уголовное дело о превышении полномочий и нанесении ущерба своими действиями на сумму от 14 до 18 млн рублей. В феврале 2018 года попали под уголовное преследование премьер-министр Абдусамад Гамидов, два вице-премьера Раюдин Юсуфов и Шамиль Исаев. Их обвиняют в превышении полномочий и хищениях бюджетных средств в размере более 100 млн рублей, выделенных на реализацию госпрограмм.

Назначенный на должность главы правительства Артем Здунов назначил на пост первого вице-премьера Анатолия Карибова, а Уммупазиль Омаровуминистром образования и вице-премьером.

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