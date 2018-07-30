Впервые за несколько десятилетий у Зимбабве будет новый президент

Хараре, 30 июля 2018, 09:07 — REGNUM В Зимбабве состоялись первые всеобщие выборы с момента ухода в отставку президента Роберта Мугабе, сообщает 30 июля Associated Press.
В плебисците приняли участие порядка 5 млн 500 тыс. человек. Зимбабвийцы выберут свое новое руководство спустя почти 40-летний период правления одного человека.
Напомним, на главный пост в Зимбабве претендует 75-летний Эммерсон Мнангагва, временно исполняющий обязанности президента страны. Политик пришел к власти после мягкого переворота, осуществленного военными.
Читайте ранее в этом сюжете: Президент Зимбабве отказался от митингов после покушения в Булавайо