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В Японии рассказали о затратах на размещение комплексов ПРО Aegis Ashore

Политика

В декабре 2017 года власти Японии приняли решение разместить на своей территории элементы системы ПРО Aegis Ashore

В Японии рассказали о затратах на размещение комплексов ПРО Aegis Ashore
Иван Шилов © ИА REGNUM
Противоракетный комплекс Aegis Ashore

Токио, 30 июля 2018, 08:51 — REGNUM  Расходы Японии на покупку у США новых комплексов ПРО Aegis Ashore составят примерно $2,4 млрд. Об этом, как передает Kyodo, сообщил министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

По словам министра, средства предусмотрены на размещение комплексов на территории страны, а также на приобретение необходимого для комплексов ПРО радара.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года власти Японии приняли решение разместить на своей территории элементы системы ПРО Aegis Ashore. Два комплекса ПРО будут размещены в префектурах Акита и Ямагути.

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