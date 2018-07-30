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Министр просвещения России прибыла в Хакасию

Политика

Ольга Васильева в том числе планирует встретиться с представителями педагогической общественности республики

Министр просвещения России прибыла в Хакасию
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Ольга Васильева

Абакан, 30 июля 2018, 08:45 — REGNUM  В Хакасии сегодня, 30 июля, с рабочим визитом находится министр просвещения России Ольга Васильева. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики.

Уточняется, что Васильева в Хакасии встретится с главой региона Виктором Зиминым, а также с представителями педагогической общественности. Также она посетит в Абакане строящуюся школу на 1 тысячу мест и детский сад, примет участие в закладке новой школы в деревне Чапаево Усть-Абаканского района.

Напомним, о том, что Ольга Васильева планирует посетить Хакасию, власти республики объявили в конце июля 2018 года.

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