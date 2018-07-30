Власти Ирака позволят курдам восстановить дорогу, ведущую в Киркук

Киркук, Ирак, , 08:21 — REGNUM Власти Ирака и Иракского Курдистана договорились о возобновлении работы главной дорожной магистрали, связывающей Киркук и Эрбиль, сообщает 30 июля Kurdistan.ru.

Дорога бездействует с октября 2017 года, когда боевые действия между пешмерга и иракскими войсками привели к ее частичному разрушению.

Напомним, в сентябре 2017 года в Иракском Курдистане состоялся референдум о независимости региона от центрального правительства, данный факт приведет к конфронтации между Эрбилем и Багдадом. Курды были вытеснены из провинции Киркук, ранее ими контролируемой.

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