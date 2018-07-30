Встречу Путина и Трампа считают полезной 44% граждан РФ

Москва, , 08:14 — REGNUM О встрече президентов России и США 16 июля в Хельсинки знают или слышали 70% граждан РФ. 17% думают, что на встрече были приняты важные решения, 31% опрошенных считают, что никаких важных решений принято не было. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Сочли встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в целом полезной 44% жителей России. 18% назвали ее «скорее бесполезной». 37% опрошенных уверены, что Путину и Трампу удалось найти общий язык и взаимопонимание. По мнению 20% респондентов, после этой встречи отношения между Россией и Америкой улучшатся.

Главными итогами саммита граждане РФ чаще всего называют «налаживание отношений с Америкой» и «личный контакт между президентами», «обсуждение, договоренность по Сирии, Украине, «Северному потоку» и другим вопросам». Пресс-конференцию по результатам встречи видели или слышали 32% опрошенных. Обсуждавшуюся там идею сотрудничества России и США в расследовании уголовных дел поддержали 47%, не поддержали 30% российских граждан.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше прошел 22 июля 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина состоялась 16 июля в Хельсинки. Ранее американский лидер указывал, что хотел бы на встрече с главой России понять позицию России по основным внешнеполитическим вопросам и донести подход США.

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