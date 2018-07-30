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Жан-Мари Ле Пен не исключает возможности участия в выборах в Европарламент

Политика

Жан-Мари Ле Пен, которому только что исполнилось 90 лет, не исключает выдвижения своей кандидатуры на выборах в Европарламент в мае 2019 года

Париж, 30 июля 2018, 08:06 — REGNUM  Жан-Мари Ле Пен, которому только что исполнилось 90 лет, не исключает выдвижения своей кандидатуры на выборах в Европарламент в мае 2019 года, сообщает Europe1.

В интервью французской ежедневной газете Parisien Жан-Мари Ле Пен заявил, что центральной темой будущих выборов, особенно европейских, станет, конечно, вопрос миграции.

О возможности выдвижения своей кандидатуры на выборах в Европарламент в мае 2019 года Жан-Мари Ле Пен ответил: «Я вообще не чувствую себя неспособным. Я не хорошо лажу с моими ногами, но не с головой. Поживем — увидим».

Покинув партию «Национальный фронт» («Национальное объединение»), возглавляемую его дочерью Марин Ле Пен, Жан-Мари Ле Пен присоединился в апреле к европейской неофашистской партии «Альянс за мир и свободу».

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Политическая жизнь Франции
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