National Interest: Саммит Трампа и Путина в Вашингтоне – плохая идея

Вашингтон, , 07:59 — REGNUM После саммита в Хельсинки глава Белого дома Дональд Трамп поручил своему советнику по национальной безопасности Джону Болтону пригласить российского лидера Владимира Путина для новой встречи в Вашингтон уже осенью. Даже несмотря на то, что встреча была перенесена на начало следующего года, до окончания «российской охоты на ведьм» в США проводить его в американской столице — плохая идея, пишет Пол Дж. Сондерс в статье для американского издания The National Interest.

Автор подчеркивает, что проведение новых встреч на высшем уровне между главами двух стран не только благоприятно скажется на отношениях двух стран, такие саммиты необходимы для Кремля и Белого дома. Проведение же одной из них в Вашингтоне будет носить контрпродуктивный характер.

«Сколько протестующих ожидает президент США у Белого дома в момент, когда кортеж Путина будет пытаться добраться до него?» — указывает автор.

«И как последовавший за этим спектакль убедит Путина, что Трамп в меньшей степени ограничен политически, чем кажется?» — продолжает Сондерс.

В таком приглашении есть смысл только как в демонстрации намерений Трампа восстанавливать американо-российские отношения. И о приглашении этом должны были знать лишь представители окружения президентов. Объявление о ней со стороны администрации США было направлено на то, чтобы досадить своим политическим противниками.

Если же Трамп хочет еще раз встретиться с Путиным, он может сделать это так же эффективно, но с меньшими политическими издержками, если предложит нейтральную площадку. И мест, имеющих историческое значение, немало. Среди них автор называет Рейкьявик, где проходила встреча бывших глав США и СССР Рональда Рейгана и Михаила Горбачева, Мальту, Женеву, а также бывшие североамериканские колонии Российской империи — Аляску и Форт Росс в штате Калифорния.

Напомним, о том, что Трамп поручил Болтону пригласить Путина в американскую столицу заявила 19 июля на своей странице в Twitter пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс. По ее словам, встреча могла бы состояться уже осенью. Данный шаг был встречен по-разному официальными лицами Вашингтона. Так, в Пентагоне решение Трампа назвали «нормальным и практичным шагом», тогда как сотрудники Государственного департамента выразили сомнения относительного того, можно ли считать сделанное Трампом приглашение официальным. В свою очередь, президент России Путин заявил, что приглашал Трампа в Москву.

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