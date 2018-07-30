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Беженцы уходят из сирийской провинции Идлиб по гуманитарному коридору

Политика

В настоящее время их направляют в Алеппо

Беженцы уходят из сирийской провинции Идлиб по гуманитарному коридору
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Беженцы

Дамаск, 30 июля 2018, 07:54 — REGNUM  Гуманитарный коридор для беженцев из сирийской провинции Идлиб организовали специалисты российского центра по примирению. Об этом сообщает 30 июля «Первый канал».

Отмечается, что эвакуация стариков, женщин и детей происходит из зон, до сих пор занятых радикальными исламистами, с которыми, однако, удалось договориться о выходе мирного населения по гуманитарному коридору. По сведениям телеканала, беженцев из Идлиба в настоящее время направляют в Алеппо.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля в бюллетене российского Центра приема, распределения и размещения сирийских беженцев было указано, что около семи млн сирийцев зарегистрированы как беженцы на территории 45 государств, более 70% от этого числа составляют женщины и дети.

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