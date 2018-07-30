Понедельник, 30 Июля 2018 года
08:16:43 МСК

Правящая партия Камбоджи побеждает на выборах — СМИ

Политика

Окончательные результаты голосования в Камбодже объявят в середине августа

Пномпень, 30 июля 2018, 07:54 — REGNUM  Правящая Народная партия Камбоджи, получившая по итогам выборов в нижнюю палату парламента все 125 мест, одержала убедительную победу. Об этом передает Киодо со ссылкой на предварительные результаты.

По данным агентства, явка избирателей, на прошедших 29 июля выборах в стране, составила более 82%.

Ожидается, что окончательные результаты голосования в Камбодже объявят в середине августа.

Читайте также: Камбоджа: Индонезия будет стремиться к миру в ООН

А также: В Китае и Камбодже отметили 60-летие дипломатических отношений

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить