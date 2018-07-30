Правящая партия Камбоджи побеждает на выборах — СМИ

Пномпень, , 07:54 — REGNUM Правящая Народная партия Камбоджи, получившая по итогам выборов в нижнюю палату парламента все 125 мест, одержала убедительную победу. Об этом передает Киодо со ссылкой на предварительные результаты.

По данным агентства, явка избирателей, на прошедших 29 июля выборах в стране, составила более 82%.

Ожидается, что окончательные результаты голосования в Камбодже объявят в середине августа.

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