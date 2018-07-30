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Израиль перехватил судно с гуманитарной помощью для сектора Газа

Политика

Корабль был перенаправлен в израильский порт города Ашдод

Израиль перехватил судно с гуманитарной помощью для сектора Газа
Колючая проволока. Палестина

Рамалла , 30 июля 2018, 08:01 — REGNUM  Вооруженные силы Израиля перехватили транспортное судно, пытавшееся доставить гуманитарную помощь в сектор Газа, сообщает 30 июля Al Jazeera.

Судно с 23 людьми на борту должно было пришвартоваться в порте осажденного сектора Газа, вместо этого оно было перенаправлено в израильский порт Ашдод. Среди задержанных были в том числе и граждане Израиля.

Напомним, сектор Газа на протяжении 12 лет находится в состоянии блокады, организованной Израилем и Египтом. Сложное положение, вызванное политикой соседних государств, настраивает местных жителей против еврейского государства, что выливается в массовые акции протеста, а также нападения на сотрудников правоохранительных служб.

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