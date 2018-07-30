Барзани призывает курдов к единству

Багдад, , 07:40 — REGNUM Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани призвал курдские фракции к единству для защиты прав курдского населения Ирака, сообщает 30 июля Kurdistan.ru.

Речь шла о политических партиях Иракского Курдистана, представленных в парламенте Ирака. Несмотря на различия во взглядах они, по мысли Барзани, должны действовать сообща по вопросам, важным для Эрбиля.

Напомним, в Иракском Курдистане действуют несколько политических партий, в частности Демократическая партия Курдистана и Патриотический союз Курдистана, противоречия между которыми порой приводили к военным конфликтам. Однако на современном этапе стороны часто достигают компромисса путем переговоров.

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