Понедельник, 30 Июля 2018 года
07:53:02 МСК

Депутата Верховной рады «шокировал» новый учебник по географии

Политика

«Мы (власти Украины) пытаемся строить новую страну... за счет внушаемого детям бреда»

Киев, 30 июля 2018, 07:35 — REGNUM  Большая часть материалов, опубликованная в новом украинском учебнике по географии для восьмого класса, является «бредом». Об этом рассказал депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

По словам народного избранника, он пребывает в «шоковом состоянии» после того, как прочитал новый учебник.

«Мы (власти Украины) пытаемся строить новую страну не за счет каких-либо реальных сдвигов, а за счет внушаемого детям бреда, — сказал Рабинович. — Просто бреда».

Так, депутат Верховной рады обратил внимание на указанные в учебнике мнимые «достижения Украины в космосе», а также про завезенную с Украины в различные страны пшеницу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Петр Порошенко во время выступления на Владимирской горке в Киеве заявил, что христианский выбор Руси «одновременно был и выбором европейским».

Читайте также: Пушков: Порошенко, говоря о Крещении Руси, пытается переписать историю

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социально-экономический кризис на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить