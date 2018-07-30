Американский сенатор: «Санкции не работают — нужно больше санкций»

Вашингтон, , 07:32 — REGNUM Поскольку уже действующие антироссийские санкции не оказывают должного воздействия на Москву, властям США следует подготовить новые ограничительные меры в отношении России, заявил в интервью телеканалу FoxNews сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм.

По словам американского политика, Россия «все еще пытается» вмешиваться в выборную систему США, поэтому позиция президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, более жёсткая, чем у его предшественника, Барака Обамы, является правильной, но недостаточной.

Грэм добавил, что Трамп в ходе совещания Совета национальной безопасности при Белом доме, на котором обсуждались меры по обеспечению безопасности предстоящих в ноябре промежуточных выборов в конгресс, приказал «усилить защиту избирательной инфраструктуры США» от России и других потенциальных угроз.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля в Сенате США заявили, что новый пакет санкций против Москвы может быть одобрен конгрессом в ближайшие два месяца. Об этом заявил глава комитета по международным делам Сената США Боб Коркер.

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