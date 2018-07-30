Париж вновь подтвердил свою поддержку мирному договору в Колумбии

Париж, , 07:33 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан вновь подтвердил поддержку Парижа в связи с осуществлением мирного соглашения, подписанного в 2016 году между правительством Колумбии и революционными вооруженными силами Колумбии (ФАРК), которое положило конец 50-летнему конфликту, сообщает Europe1.

ФАРК — леворадикальная повстанческая группировка Колумбии. В 2001 году Госдепартамент США и Евросоюз внесли ФАРК в список террористических организаций.

«Усилия президента Колумбии Хуан Мануэля Сантоса позволили заключить соглашение с ФАРК, теперь необходимо построить умиротворенную и примиренную Колумбию. Это деликатная задача, они могут продолжать рассчитывать на поддержку Франции», — заявил министр иностранных дел Франции в прессе после встречи с его колумбийской коллегой Марией Анжелой Ольгин.

Жан-Ив Ле Дриан объявил, что Франция предложит Колумбии «почти 350 миллионов, чтобы помочь восстановить ее после более чем полувекового конфликта».

После Афганистана Колумбия является второй наиболее пострадавшей страной в мире, в которой за последние тридцать лет погибло более 11 000 человек.

«Франция является одной из европейских стран, которая больше остальных поддерживает мирное соглашение, подписанное в конце 2016 года с революционными вооруженными силами Колумбии (ФАРК), которые с тех пор превратились в политическую партию», — отметила Мария Анжела Холгин, глава МИД Колумбии.

Напомним, что гражданская война в Колумбии началась в 1964 году между правительством Колумбии и различными военизированными группами за влияние в стране.