«Раздробить на части»: в Латвии знают, что сделать с РФ ради мира в Европе

Рига, , 07:18 — REGNUM В Латвии нашли рецепт прекращения всех военных конфликтов. По мнению депутата сейма страны Александра Кирштейнса, для этого необходимо «раздробить Россию» на несколько частей.

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Парламентарий считает, что такая мера якобы принесёт мир и спокойствие в Латвию и другие европейские страны.

«Только тогда, когда Россия распадется на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы», — написал Кирштейнс в своём Twitter-аккаунте.

https://twitter.com/akirstei/status/1023118044279832576

Пост был написан в ответ на предложенный известным критиком СССР Владимиром Войновичем экстремистский вариант гимна Советского Союза.

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Как сообщало ИА REGNUM, призывы «раздробить Россию на части» звучат не впервые. Аналогичную идею в декабре 2017 года озвучил известный своими антироссийскими и русофобскими заявлениями заместитель министра по делам беженцев Украины Георгий Тука. По его мнению, к этому должна стремиться «независимая Украина», так как РФ в «политической перспективе будет оставаться врагом» страны, а «братской любви и прочих соплей о единых народах» он не признаёт.

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