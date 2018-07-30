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В ОБСЕ назвали условия посещения Крыма

Политика

В марте 2014 г. Крым был включен в состав России после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины

В ОБСЕ назвали условия посещения Крыма
OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine
Сотрудники ОБСЕ

Вена, 30 июля 2018, 07:15 — REGNUM  Для «оценки ситуации с нарушением прав человека» в Крыму делегация Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) готова приехать на полуостров в ближайшем будущем. Об этом газете «Известия» сообщили в Бюро по демократическим институтам и правам человека организации (БДИПЧ ОБСЕ).

«БДИПЧ ОБСЕ рассматривает возможность поездки в Крым», — отметили в организации.

При этом в БДИПЧ ОБСЕ отмечают, что организация может направить свою делегацию в Крым только в том случае, если будет получено согласие на посещение со стороны властей Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав России после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Референдум на полуострове прошел после того, как в Киеве в феврале 2014 г. произошел государственный переворот.

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