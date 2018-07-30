Понедельник, 30 Июля 2018 года
06:42:40 МСК

Маккейн хочет отнять у Трампа возможность вывести США из НАТО

Политика

И запретить США выходить из НАТО без одобрения Сената

Маккейн хочет отнять у Трампа возможность вывести США из НАТО
Иллюстрация: Army.mil
США и НАТО

Вашингтон, 30 июля 2018, 05:37 — REGNUM  Американский сенатор Джон Маккейн собирается выдвинуть законопроект, запрещающий выход Соединенных Штатов из НАТО без согласия Сената, сообщает T-Online.

«К сожалению, плохое отношение президента Трампа к нашим союзникам поставило под вопрос приверженность Америки Североатлантическому альянсу и интересам коллективной безопасности», — говорится в совместном заявлении Маккейна и еще трех сенаторов.

По его словам, союзники США по альянсу на протяжении 70 лет «служили, сражались и приносили жертву ради мира, демократии, прав человека и главенства закона». Сенатор также отметил, что НАТО имеет решающее значение для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе саммита стран — членов НАТО, прошедшего в Брюсселе 11−12 июля, президент США Дональд Трамп вновь призвал союзников по альянсу увеличить свои расходы на оборону до 2% национального ВВП. После саммита глава МИД Италии Энцо Миланези заявил, что Италия снизит свои военные расходы ниже 1,15% ВВП.

Читайте ранее в этом сюжете: Италия пошла наперекор Трампу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
НАТО: планы, развитие, проблемы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить