Малайзия и Китай продолжат укреплять партнерские и дружеские отношения

Путраджая, Малайзия, , 05:00 — REGNUM Малайзия продолжит считать Китая хорошим другом и партнером, заявил премьер-министр страны Махатхир Мохамад находящемуся с визитом в стране заместителю главы Международного департамента ЦК КПК Го Ечжоу, сообщает 30 июля агентство Синьхуа.

По словам Махатхира, малазийской правительство намерено углубить традиционную дружбу с Китаем, укрепить обмены между правящими партиями и расширить прагматическое сотрудничество по всем фронтам. Он также ожидает своего предстоящего официального визита в Китай, отметил премьер-министр.

Го, в сою очередь отметил, что китайско-малазийские отношения продолжат развиваться в русле традиционной дружбы и близких обменов между представителями правящих партий с целью продвижения здорового и стабильного развития двусторонних отношений.

Напомним, что во время предстоящего визита 93-х летнего Махатхира Мохамада в Китай, стороны намерены обсудить вопросы международного сотрудничества в рамках формата Китай-АСЕАН, а также возможного участия Малайзии в проекте «Нового шелкового пути».

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