Председатель КНР Си Цзиньпин вернулся из африканского турне

Пекин, , 04:48 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин завершил свое африканское турне, во время которого он побывал в ОАЭ, Сенегале, Руанде, принял участие в саммите стран БРИКС в ЮАР и с дружественным визитом постели Маврикий, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

В африканском турне, помимо супруги председателя Си Ли Пэнъюань участвовала целая делегация, состоящая из руководителя Главного управления КПК Ди Сюэсяна, Главы Управления комиссии по иностранным делам ЦК КПК Яна Цзечи, министра иностранных дел Ван И, а также главы Государственный комиссии КНР по развитию и реформам и вице-председателя Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) Хэ Лифэна.

Конечной точкой турне стал Маврикий, где председатель Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Правиндом Дагнотом и его женой Кобитой Рамдани. В рамках двусторонних переговоров стороны пришли к согласию о необходимости наращивать двусторонние отношения и начать это делать с Пекинского саммита Форума сотрудничества Китай-Африка (FOCAC), намеченного на сентябрь 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, из недавнего доклада Ernst&Young следует, что Китай за последние 40 лет реформ и открытости увеличил инвестиции в страны африканского континента в 100 раз, а торговый оборот — в 200 раз, создавая транспортную инфраструктуру, в то числе в рамках инициативы «Нового шелкового пути», что говорит о том, что регион является стратегическим для Поднебесной в его деле «построения социализма с китайскими особенностями в новую эпоху».

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