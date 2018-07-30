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У границ РФ за неделю замечены 25 летательных аппаратов

Политика

В рамках боевой подготовки летчики отработали 298 летных смен

Москва, 30 июля 2018, 04:47 — REGNUM  Пять вылетов осуществили российские летчики в течение недели, чтобы сопроводить иностранные воздушные суда у границ РФ. Такие данные Минобороны опубликованы изданием «Красная звезда».

Воздушную разведку вдоль воздушных и морских границ России вели 25 летательных аппаратов. Нарушений воздушного пространства России не произошло, говорится в публикации.

В рамках боевой подготовки летчики отработали 298 летных смен на 87 аэродромах. Количество перелетов с целью воинских перевозок превысило 900.

В оборонном ведомстве регулярно сообщают о недопущении нарушений государственной границы РФ. Так, за неделю, предшествующую 20 июля, было совершено 12 вылетов с целью перехвата и сопровождения зарубежных летательных аппаратов.

13 июля сообщалось о приближении 15 летательных аппаратов к госграницам. Истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны поднимались на перехват семь раз.

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Военно-воздушные силы
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