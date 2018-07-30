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Либералы Европарламента призывают расследовать российское «вмешательство»

Политика

И хотят получить своего Мюллера

Брюссель, 30 июля 2018, 04:37 — REGNUM  Европе нужен свой собственный Роберт Мюллер для проведения расследования «российского вмешательства», заявил лидер фракции Европарламента Альянс либералов и демократов за Европу Ги Верхофстадт в своем Twitter.

«Европе нужен свой Мюллер, чтобы расследовать российские кампании по дезинформации и другие атаки на наши демократии. В сентябре я предложу Европарламенту свой комплекс мер, чтобы очистить наш интернет и социальные сети. Пора уже дать сдачи!», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп призвал спецпрокурора Роберта Мюллера, занятого расследованием по делу о якобы вмешательстве России в американские выборы президента в 2016 году, признать «конфликт интересов». Трамп связывает это со своим отказом назначить Мюллера главой ФБР и с дружбой спецпрокурора с экс-главой ведомства Джеймсом Коми.

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