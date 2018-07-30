Пушков прокомментировал стремление Турции в БРИКС

Москва, , 04:22 — REGNUM Намерение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана присоединиться к БРИКС говорит о признании потенциала организации и росте её авторитета. Так прокомментировал заявление турецкого лидера в своем микроблоге российский сенатор Алексей Пушков.

БРИКС тревожит Запад, считает сенатор. Однако западные СМИ продолжают называть объединение пяти государств чисто символическим.

«А тут ещё Эрдоган хочет ввести Турцию в её состав — чувствует растущий вес и авторитет БРИКС. Важный сигнал и признание её потенциала», — написал Пушков в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, во время визита в Йоханнесбург Эрдоган заявил, что лидеры стран БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР — должны принять Турцию в организацию, после чего она будет называться БРИКСТ. Десятый саммит организации прошел в ЮАР 26−27 июля.

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