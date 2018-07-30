Американский сенатор: Санкции против России не работают

Вашингтон, , 03:49 — REGNUM Несмотря на ужесточение санкций против России, существенного эффекта санкции не оказали, заявил сенатор Республиканской партии США Линдси Грэм в интервью телеканалу Foxnews.

«Я отдаю должное президенту Трампу за более жесткую политику в отношении России, в отличие от Обамы… Поставки оружия на Украину, высылка дипломатов, более жесткие санкции, чем во времена Обамы. Это все не работает, Мария, они до сих пор пытаются вмешиваться в наши выборы», — ответил Грэм на вопрос телеведущей.

Он также подчеркнул, что на 100% желает новых антироссийских санкций. Грэм также назвал хорошими новостями проведенное президентом США Дональдом Трампом совещание, на котором обсуждались вопросы обеспечения безопасности и противодействия вмешательству в избирательный процесс со стороны иностранных государств на промежуточных выборах в Конгресс США, которые состоятся осенью 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля глава комитета по международным делам Сената США Боб Коркер заявил, что новый пакет санкций против России может быть одобрен конгрессом в ближайшие два месяца, предположительно еще до проведения промежуточных выборов в США.

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