В Крыму ответили Климкину на критику новой памятной даты

Симферополь, , 03:15 — REGNUM Неприятие российского статуса Крымского полуострова стало для Украины «политическим кредо». Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, передает RT.

Он назвал Киев признанным экспертом в области фальсификации истории. Статус-кво сегодняшней Украины — постоянное недовольство и обиженность.

«Оценивать подобные заявления не имеет смысла — это всё равно что объяснять патологическому лжецу, что врать нехорошо», — сказал Бальбек.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля Совет Федерации одобрил закон об установлении в России новой памятной даты — Дня принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году.

Глава МИД Украины Павел Климкин раскритиковал российский закон. Он назвал его «выпадом по Крыму», который якобы демонстрирует «слабость» России.

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