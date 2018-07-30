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Президент Хорватии: Высылка дипломата на отношения с Москвой не повлияла

Политика

Загреб солидарен с Лондоном в вопросе о Солсбери

Загреб, 30 июля 2018, 02:54 — REGNUM  Высылка одного из российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией не испортила отношения между Москвой и Загребом. Об этом в интервью изданию «Коммерсантъ» рассказала президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

По её словам, персоной нон грата был объявлен один из дипломатов низшего ранга. Россия ответила зеркально.

«Это было ожидаемо, и не могу сказать, что это драматически повлияло на наши отношения», — отметила Грабар-Китарович.

Хорватия, как и другие страны Евросоюза и НАТО, ждет итогов расследования инцидента в Солсбери, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Хорватии заявила, что в Загребе очень ждут визита президента РФ Владимира Путина. Такая встреча пойдет стране на пользу, пояснила она.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Хорватии: Загреб очень ждет визита Путина

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