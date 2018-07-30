Times: На случай «жесткого Brexit» Великобритания задействует войска

Лондон, , 02:43 — REGNUM Власти Великобритании разработали комплекс мер по снабжению населения продуктами питания, топливом и лекарствами на случай выхода страны из состава Евросоюза без соглашения о сотрудничестве, сообщает The Times.

Предполагается, что для снабжения населения будут задействованы вооруженные силы страны. Военные с помощью вертолетов и грузовиков будут развозить припасы для жителей за пределами юго-востока Великобритании. Отмечается, что в случае выхода Соединенного Королевства из ЕС высоко вероятна блокировка английских портов.

Также издание отмечает, что продуктовые магазины страны уже начали договариваться с поставщиками о создании запасов чая и кофе. Британские больницы стали закупать медикаменты для создания резерва на случай морской блокады.

В свою очередь, министерство обороны Великобритании заявило, что ему пока не поступали официальные запросы от правительства, однако выразило готовность поддержать региональные власти в случае чрезвычайной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, министр Великобритании по делам Brexit Доминик Рааб заявил, что страна может отказаться от выплаты компенсаций ЕС, если не будут подписаны новые торговые соглашения со странами — участницами Евросоюза. В свою очередь, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что лично будет руководить переговорами с ЕС по выходу Соединенного Королевства из его состава.

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