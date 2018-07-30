Адвокат Трампа: Твиты президента — правосудию не помеха

Вашингтон, , 02:39 — REGNUM Сообщения в микроблоге Дональда Трампа нельзя рассматривать как попытку помешать расследованию спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера. Об этом в интервью CBS заявил адвокат президента США Рудольф Джулиани.

По его словам, мешать правосудию с помощью твитов — нерезультативно. Обычно такого рода помехи делаются тайно, вмешательство имеет секретный, коррумпированный характер.

«Я внимательно изучил эти твиты, и в них нет ничего подобного», — сказал Джулиани.

Ранее о проверке твитов и заявлений Дональда Трампа спецпрокурором Мюллером сообщила The New York Times. Речь шла о подозрениях в том, что глава США пытается замять расследование о «вмешательстве» России в выборный процесс.

Как сообщало ИА REGNUM, власти России обвинения в попытках вмешаться в политическую жизнь других стран, включая США, не раз категорически отвергали. В США соответствующее расследование длится больше года, однако каких-либо конкретных подтверждений «вмешательства» нет.

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