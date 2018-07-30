Трамп припомнил спецпрокурору Мюллеру «неприятные отношения»

Вашингтон, , 02:14 — REGNUM Президент США Дональд Трамп призвал спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера сообщить о «конфликте интересов». В своем микроблоге в Twitter Трамп напомнил о неприятных инцидентах между ним и Мюллером.

По словам главы США, речь идет об «очень неприятных и продолжительных деловых отношениях». За день до назначения Мюллера спецпрокурором Трамп отказал ему в должности главы ФБР. Кроме того, бывшего директора ФБР Джеймса Коми связывает с Мюллером тесная дружба.

«Собирается ли Роберт Мюллер когда-нибудь сообщить о конфликте интересов применительно к президенту Трампу», — задался вопросом американский лидер.

Трамп также обратил внимание, что Мюллер берет в свою команду исключительно демократов. Одни работали на Хиллари Клинтон, другие — на Барака Обаму, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, спецпрокурор Мюллер и обе палаты конгресса США занимаются расследованием якобы имевшего место вмешательства России в выборы американского президента. За более чем год каких-либо внятных доказательств «вмешательства» предъявлено не было. Российские власти не раз категорически отвергали обвинения в попытках влиять на политическую жизнь других государств.

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