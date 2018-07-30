Рейтинг блока Меркель достиг минимума за 12 лет

Берлин, , 01:17 — REGNUM Рейтинг консервативного блока партий Христианско-демократического и Христианского социального союза (ХДС/ХСС), который возглавляет канцлет ФРГ Ангела Меркель, упал до рекордно низкого уровня за последние 12 лет и составил 29%. Об этом говорят результаты соцопроса института Emnid, которые были опубликованы в воскресном номере газеты Bild.

По данным соцопроса, рейтинг блока понизился на 1% только за прошедшую неделю. Также отмечено падение рейтинга у еще одной партии, входящей в коалицию, — Социал-демократической партии Германии. Социал-демократы, согласно опросу, в текущий момент могли бы рассчитывать лишь на голоса 18% избирателей.

Следом за социал-демократами в рейтинге идет правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), рейтинг которой остался неизменным и составил 15%.

Социальный опрос проводился с 19 по 25 июля, в нем приняли участие около двух тысяч респондентов.

Ранее глава либеральной Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер в интервью газете Bild выступил за ограничение срока полномочий канцлера Германии восемью или десятью годами. По его словам, правление Меркель в Германии отмеченно неким застоем в политической жизни страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля в ФРГ назревал скандал, возникший из-за разногласий канцлера Германии Ангелы Меркель и главы МВД Хорста Зеехофера по вопросам миграционной политики страны. Зеехофер угрожал покинуть свой пост, что могло бы привести к распаду правящей коалиции и политическому кризису в Германии. Однако было достигнуто компромиссное решение, и Зеехофер сохранил свой пост министра внутренних дел ФРГ.

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