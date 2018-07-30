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Трамп заявил о готовности прекратить работу правительства ради безопасности

Политика

Трампа не устраивает миграционная политика США

Вашингтон, 30 июля 2018, 00:28 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп готов остановить работу правительства в случае нежелания представителей американской демпартии голосовать за новую миграционную политику. Об этом заявил американский лидер в своем Twitter.

«Я готов прекратить работу правительства, если демократы не проголосуют за безопасность границ, которая включает в себя строительство стены. Мы должны избавиться от лотереи, принципа «поймал — отпустил» и наконец-то перейти к миграционной системе, основанной на заслугах. Нам нужно, чтобы в нашу страну приезжали великие люди», — заявил президент США.

Ранее процедура приостановки деятельности правительства США задействовалась в ситуации, когда представители партий в конгрессе не могли договориться о бюджете страны на следующий год. В таком случае сокращалось финансирование государственных программ и ведомств до определенного минимума, а часть государственных служащих уходило в неоплачиваемый отпуск.

Последний раз подобная процедура была задействована в январе 2018 года на два дня. Тогда представители партий также не могли договориться о бюджете на следующий год.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля президент США Дональд Трамп в очередной раз назвал иммиграционные законы США «самыми тупыми в мире» и призвал американский конгресс исправить эту ситуацию. До этого на Трампа неоднократно обрушивались с критикой за разлучение семей нелегальных иммигрантов при задержании. Сам Трамп высказал на это мнение, что некоторые иммигранты могут использовать детей в своих корыстных целях.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп назвал законы США о миграции худшими в мире

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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