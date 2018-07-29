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Президент Хорватии: Загреб очень ждет визита Путина

Политика

«Это был бы первый госвизит российского президента в Загреб»

Президент Хорватии: Загреб очень ждет визита Путина
Иллюстрация: Kremlin.ru
Колинда Грабар-Китарович и Владимир Путин

Загреб, 29 июля 2018, 23:30 — REGNUM  Власти Хорватии ждут визита президента РФ Владимира Путина, который мог бы пойти на пользу региону Юго-Восточной Европы. Об этом сообщила президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович в беседе с газетой «Коммерсантъ».

По ее словам, она, когда была в Сочи в 2017 году, пригласила Путина в Загреб. Свое приглашение Грабар-Китарович повторила, когда приезжала в Москву на чемпионат мира (ЧМ) по футболу.

«Это был бы первый госвизит российского президента в Загреб, и думаю, сейчас самое время для него, — сказала президент Хорватии. — Мы очень ждем Владимира Путина».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 июля глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович во время визита в Нижний Новгород заявила, что ее впечатлил высокий уровень проведения в России мирового первенства по футболу.

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