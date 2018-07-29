Адвокат: Конституционный иммунитет не поможет Роберту Кочаряну

Ереван, , 23:12 — REGNUM Бывший президент Армении Роберт Кочарян не может рассчитывать на гарантированную Конституцией неприкосновенность, поскольку, согласно обвинению, сам нарушил конституционные нормы. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил адвокат Ваге Григорян, представляющий в Армении и в международных инстанциях интересы семей погибших 1 марта 2008 года граждан.

По словам адвоката, линия защиты бывшего президента ясна. Его адвокаты трактуют заложенный в Конституцию принцип иммунитета как абсолютную неприкосновенность, то есть распространяющуюся на любое действие, совершенное в период правления.

«Но это довольно поверхностное толкование. Сколько бы ни являлись предметом спора рамки конституционного иммунитета очевидно одно, что существуют обстоятельства, когда этот иммунитет не действует. В случае посягательства на гарантированный статьей 2 Конституции Армении государственный строй, в чем именно обвиняется Роберт Кочарян, иммунитет не может быть применен. Иммунитет не действует также по части относящейся к правам моих доверителей, то есть защиты основных прав: право на жизнь или запрета на пытки», — сказал адвокат.

Сама статья 300.1 (Свержение конституционного строя) Уголовного кодекса, на основании которой и выдвинуто обвинение Роберту Кочаряну, по словам Ваге Григоряна появилась сравнительно недавно.

«В результате изменений в УК в 2009 году из статьи 300 (присвоение власти) она была выделена в отдельную статью и записана новой диспозицией. Свержение конституционного строя это и есть одно из проявлений присвоения власти. Присвоение власти — это преступление, которое определено неизменной конституционной нормой. А преступление, предусмотренное неизменной статьей Конституции, не может быть защищено иммунитетом. Но я понимаю сторону защиты. Она должна пытаться оспаривать это», — отметил адвокат.

Ваге Григорян также коснулся всплывшего недавно в СМИ ранее сверхсекретного приказа министерства обороны, который по неподтвержденным данным предполагал разрешение на участие вооруженных сил в разгоне демонстрации 1 марта 2008 года. За день до своего ареста Роберт Кочарян заявил, что насколько ему известно, 1 марта 2008 года армейские подразделения не применяли оружия, и не было столкновений с демонстрантами.

Адвокат Григорян подчеркнул, что поскольку документ этот секретный, полного содержания его пока узнать не удастся. «Но судя по тому, сколько должностных лиц своими заявлениями дистанцируются от этого приказа, я предполагаю, что он может стать составляющей обвинительного заключения», — сказал В. Григорян, добавив, что долгое время наличие этого документа скрывалось, и появился он лишь после смены руководства Следственной службы. Судя по отрывочным данным о содержании документа, приказ, по словам адвоката, касается масштабных передвижений войск по территории Армении и относится к вовлечению вооруженных сил в конкретный политический контекст.

Адвокат подчеркнул, что показания Роберта Кочарян важны для полного раскрытия дела «1 марта», важны, как минимум, в контексте раскрытия убийства 10 человек и десятков пострадавших. «Вся Армения ждет его показаний», — подчеркнул он.

Роберт Кочарян тем временем отказался давать показания, мотивируя это тем, что готовился передать информацию, однако узнав, что допрашивать его будут не в качестве свидетеля, а в качестве подозреваемого, изменил свое решение. Ныне Р. Кочарян выступает в качестве обвиняемого.

В отношении второго президент Армении Роберта Кочаряна 27 июля избрали арест в качестве меры пресечения сроком на два месяца. Он обвиняется в свержении конституционного строя. 1 марта 2008 года, будучи действующим президентом Армении, он ввел чрезвычайное положение, пытаясь приостановить продолжающиеся уже десятый день демонстрации сторонников кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна.

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян участвовал в президентских выборах 19 февраля 2008 года и по официальным данным проиграл будущему президенту Сержу Саргсяну. Оппозиция не приняла итогов выборов и вышла на улицы столицы. После введения чрезвычайного положения 1 марта произошли столкновения между силами правопорядка и демонстрантами. В результате погибли 10 человек.