Актер Айк Марутнян стал кандидатом в мэры Еревана от правящей партии

Ереван, , 22:45 — REGNUM Кандидатом на пост мэра Еревана от правящей партии Армении «Гражданский договор» стал известный армянский комедийный актер и продюсер Айк Марутян. Об этом, после заседания политосвета партии, которое длилось около пяти часов, сообщил член политсовета «Гражданского договора» Ален Симонян, который также был претендентом в кандидаты на пост градоначальника.

«Выборы кандидата в мэры прошли в два этапа. Во второй тут прошли Айк Марутян и Ален Симонян. Во втором раунде первым номером «Гражданского договора» был избран Айк Марутян», — сообщил Симонян.

В то же время, по словам Симонян, на заседании не обсуждались вопросы, касающиеся формата, которым партия примет участие в предстоящих выборах. В предыдущих выборах «Гражданский договор» принимал участие в составе блока, в который входили также «Светлая Армения» и «Республика», которые однако не поддержали Никола Пашиняна в борьбе против Сержа Саргсяна. Скорее всего, на этот раз «Гражданский договор» пойдет на выборы самостоятельно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Еревана, представитель Республикаснкой партии Армении Тарон Маркарян ушел в отставку 9 июля.

Мэр Еревана — избираемая должность, его выбирает парламент (Совет старейшин). Парламент, в свою очередь, избирается народным голосованием.

Айк Марутян принимал активное участие в уличных акциях протеста против правления Сержа Саргсяна и РПА, а также состоит в довольно близких отношениях с премьер-министром Николом Пашиняном. Недавно Марутян вступил в партию «Гражданский договор» и заявил, что впредь будет заниматься политикой.

Выборы в Совет старейшин Еревана пройдут по предварительным данным в первой половине сентября.

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