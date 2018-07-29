Вучич: Путин может посетить Сербию в ноябре

Белград, , 22:37 — REGNUM В 2018 г. в Белград может приехать президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом, как передает РИА Новости, заявил президент Сербии Александр Вучич.

По его словам, визит российского лидера в столицу Сербии может состояться в ноябре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июля Госдума РФ ратифицировала на пленарном заседании договор о праве на получение страховых, социальных и накопительных пенсий гражданами РФ и Сербии. Документ был подписан в Москве в декабре 2017 года.

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