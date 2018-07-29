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Вучич: Путин может посетить Сербию в ноябре

Политика

Визит российского лидера в столицу Сербии может состояться в ноябре

Вучич: Путин может посетить Сербию в ноябре
Иллюстрация: Kremlin.ru
Александр Вучич и Влаимир Путин

Белград, 29 июля 2018, 22:37 — REGNUM  В 2018 г. в Белград может приехать президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом, как передает РИА Новости, заявил президент Сербии Александр Вучич.

По его словам, визит российского лидера в столицу Сербии может состояться в ноябре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июля Госдума РФ ратифицировала на пленарном заседании договор о праве на получение страховых, социальных и накопительных пенсий гражданами РФ и Сербии. Документ был подписан в Москве в декабре 2017 года.

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Российско-сербские отношения
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