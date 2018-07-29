Лидер КНР вернулся из длительной заграничной поездки

Пекин, , 20:18 — REGNUM Председатель КНР и Генеральный секретарь ЦК КК Си Цзиньпин завершил международное турне, важнейшей частью которого было участие китайского лидера в десятом, юбилейном саммите БРИКС и вернулся в Пекин, сообщает 29 июля Синьхуа.

В ходе поездки, в которой его сопровождали супруга Пэн Лиюань, а также члены Политбюро ЦК КПК — руководитель Канцелярии (Секретариата) ЦК КПК Дин Сюэсян, начальник международного отдела ЦК, советник и бывший глава МИД Ян Цзечи и нынешний министр иностранных дел Ван И и другие официальные лица, Си Цзиньпин посетил ОАЭ, Сенегал, Руанду, ЮАР и Маврикий, где на полях саммита БРИКС встретился с очень многими иностранными лидерами.

28 июля в путь на родину китайского лидера провожали премьер-министр Маврикия Правинд Джагнот и члены кабинета министров этой страны.

Напомним, что Си Цзиньпин в этом году встретится с лидерами стран Африки еще раз в сентябре, когда в Пекине пройдет саммит форума китайско-африканского сотрудничества.