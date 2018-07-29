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Армейские игры-2018: китайская часть программы

Политика

Соревнования пройдут на западе и на востоке КНР

Армейские игры-2018: китайская часть программы
Иллюстрация: Patriotp.ru
Армейские игры

Пекин, 29 июля 2018, 20:13 — REGNUM  В России и ряде других стран стартовали конкурсы в рамках Армейских международных игр 2018 года, которые проходят с 29 июля по 11 августа; Китай выступает организатором четырех конкурсов, церемонии открытия которых прошли в городах Корла Синцзян-Уйгурского автономного района (Северо-Запад страны) и Цюаньчжоу на восточном побережье, в провинции Фуцзянь, сообщает 29 июля Синьхуа.

В конкурсах, которые пройдут в КНР, будут участвовать представители 17 команд общим количеством в 358 военнослужащих. Они представляют 10 стран — Китай, Россию, Белоруссию, Египет, Казахстан, Иран, Пакистан, Узбекистан, Венесуэлу и Зимбабве. Своих наблюдателей за ходом соревнований направили также Индия и Армения.

Впервые на территории КНР пройдут соревнования в рамках конкурсов по инженерному делу и среди морских пехотинцев.

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Армейские международные игры — 2018 (АрМИ)
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