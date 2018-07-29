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Украинская писательница оштрафовала вожатых за русский язык

Политика

По словам Ницой, в лагерь приехало много русскоязычных детей

Украинская писательница оштрафовала вожатых за русский язык
Иван Шилов © ИА REGNUM
Запрет на русский язык

Киев, 29 июля 2018, 19:50 — REGNUM  Лариса Ницой — украинская детская писательница — рассказала в интервью изданию «Обозреватель» о том, что «ввела украиноязычный режим» в детском лагере в Карпатах, куда ее пригласили работать.

Как сообщила Ницой, в лагере она пыталась смоделировать языковую ситуацию на Украине. В лагере, куда приехало много русскоязычных детей и вожатых-воспитателей, она установила «украиноязычный режим в лагере», потребовав говорить с детьми только на украинском.

«Я сказала… Вы с детьми говорите исключительно на украинском языке», — пояснила она. При этом всех, кто позволял себе говорить с детьми на русском, было решено штрафовать: «Некоторые воспитатели поехали домой, недосчитавшись к зарплате 500−600 грн (примерно 1100−1400 руб.)».

По словам Ницой, между собой дети могли разговаривать на любом языке. А за публичные выступления на украинском детей даже поощряли — конфетами.

Ранее писательница неоднократно возмущалась использованием на Украине русского языка. Так, ее возмутили русскоязычные проводники поезда Киев-Запорожье. Также она заявляла, что жителей РФ правильнее называть"московитами», а Россию — «Московией».

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Русский язык за рубежом и в национальных субъектах РФ
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