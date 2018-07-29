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Трамп пригрозил «приостановить работу» правительства

Политика

Также он назвал миграционное законодательство США самым глупым в мире

Трамп пригрозил «приостановить работу» правительства
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 29 июля 2018, 19:39 — REGNUM  Американский лидер Дональд Трамп высказал желание прекратить работу правительства из-за противоречий с Демократической партией по вопросам миграционной политики. Об этом он написал в Twitter 29 июля.

«Я бы скорее приостановил работу правительства, если демократы не поддержат нашу безопасность на границах… Необходимо избавиться от лотереи (выдачи гражданства — прим. ИА REGNUM ), от практики «поймал и отпустил» … нам стоит перейти к миграционной системе, основанной на заслугах! Нам нужны великие люди», — написал Трамп в Twitter.

Также он назвал миграционное законодательство США самым глупым в мире. По его мнению, нелегальных мигрантов нужно высылать немедленно, а не после юридических разбирательств.

В апреле он заявил, что больше не собирается договариваться с демократамипо программе защиты детей нелегалов от депортации. Президент США неоднократно призывал Конгресс отменить или модифицировать эту программу, но демократы отказываются.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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